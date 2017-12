"Bez zmian Polska nie będzie miała przyszłości w podziale zysków i sił w Europie" - ostrzega Krzysztof Domarecki

- Państwo powinno zerkać na spółki technologiczne i finansowe z perspektywy długoterminowego interesu kraju. Państwo powinno spojrzeć na fintechy w kategoriach strategicznych. Czy jesteśmy w stanie wspierać branżę na tyle, by tworzyła w Polsce centra? Te centra poprzez ekspansję za granicę mogłyby przyciągać do Polski ludzi i marże za biznes - mówi w rozmowie z money.pl Krzysztof Domarecki, twórca sukcesu Seleny i jeden z najbogatszych Polaków.

Zdaniem Krzysztofa Domareckiego w Polsce może pojawić się biznes - jednorożec. To firma, która osiągnęła wartość powyżej 1 mld dolarów. - Pojawienie się takiej firmy to zawsze kwestia trzech czynników. Po pierwsze kluczowa jest głębokość rynku, na którym się działa. Po drugie jakość produktu i po trzecie wygranie z konkurentami, których w nowych technologiach jest mnóstwo - zaznacza Domarecki.

- Jeżeli mówimy o branży fintech (spółek z pograniczy finansów i technologii - red)., to 50 proc. tego rynku jest opanowane przez Chiny. Są w światowej czołówce i nie dogoni ich nikt, włącznie z USA. Kolejną część tortu ma USA. Pozostałe 25 proc. to Europa. Polskie fintechy mają szanse na ekspansję co najwyżej europejską - studzi nastroje.

Jak stworzyć istotną na skalę europejską firmę technologiczną? Po pierwsze należy orientować się na rynki zagraniczne, nie tylko na polski. - Trzeba atakować co najmniej kilkanaście rynków i po prostu wygrać walkę. Fintechy europejskie są znacznie mniejsze i wolniej się rozwijają. I to nie jest problem tylko polskich firm, ale również np. szwajcarskich - tłumaczy.

Zdaniem Domareckiego istotną rolę we wsparciu przedsiębiorczości ma państwo. Fintechy mogą być strategią długoterminową każdego rządu. Mogą i powinny. - Przez ostatnie 10 lat widać zmiany w administracji, widać nowe podejście. Ewolucja będzie trwała dłużej. Jeżeli tego nie będzie, to Polska nie ma przyszłości, jeżeli chodzi o podział sił i zysków w skali europejskiej - ostrzega.

Z Krzysztofem Domareckim money.pl rozmawiał podczas Impact Fintech'17 w Katowicach. Cała rozmowa do obejrzenia w wideo.