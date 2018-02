Jaki o nowym szefie Orlenu: bardzo dobry menadżer. "On to udowodnił, będąc prezesem Energi"

Uważam jest jest to bardzo dobry menadżer. On to udowodnił, będąc prezesem Energi - powiedział Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości skomentował powołanie na prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

- Proszę zauważyć, jak zachował się kurs, jakie wyniki ma teraz Energa - podkreślił Jaki. - Dlatego uważam, że jest to bardzo dobre wyjście - dodał.

- Jest to młody menedżer, taki rzutki. Osoby, które go znają wiedzą, że jest to człowiek bardzo kreatywny i niezwykle pracowity - podsumował Patryk Jaki.

W poniedziałek wieczorem rada nadzorcza Orlenu niespodziewanie zdecydowała o odwołaniu prezesa Wojciecha Jasińskiego. Jego miejsce zajął Daniel Obajtek, dotychczasowy prezes innej państwowej spółki - Energi.