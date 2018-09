6,4 mln zł kary KNF dla Raiffeisen Bank Polska. Naruszenia ustawy o funduszach inwestycyjnych

Fot. Raiffeisen Polbank, mat. prasowe Wedłig KNF Raiffeisen nie działał niezależnie i w interesie uczestników funduszy.

Kary na łączną sumę 6,4 mln zł na Raiffeisen Bank Polska w piątek jednogłośnie nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego za szereg naruszeń przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Z komunikatu Komisji wynika, że w związku z wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych doszło do szeregu nieprawidłowości. KNF wskazuje, że Raiffeisen nie działał niezależnie i w interesie uczestników funduszy, do czego zobligowany był ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Główna kara 5 mln zł została nałożona na bank w związku ze złamaniem zapisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Dodatkowo na bank zostały nałożone dwie kary po 500 tys. zł i jedna w wysokości 400 tys. zł za inne nieprawidłowości.

Wideo: Czeka nas rewolucja finansowa w Unii Europejskiej

"Przyjmując rolę depozytariusza, bank jako podmiot profesjonalny ma obowiązek wykonywania tej funkcji z uwzględnieniem konieczności podejmowania aktywnych działań związanych z obowiązkami nałożonymi na niego ustawą oraz umową" - wyjaśnia KNF.

Komisja wykazała również, że bank jako depozytariusz nie dokonał weryfikacji zgodności działania funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych, ze statutem funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN i Vivante FIZAN.

Czytaj też: Marka Raiffeisen Polbank zniknie na wiosnę.

Wśród innych wymienionych przez KNF nieprawidłowości można wymienić brak wiedzy na temat stanu wszystkich aktywów bazowych funduszu inwestycyjnego, prowadzenie niekompletnego rejestru aktywów czy niepodejmowanie żadnych czynności "w ramach zapewnienia, aby rozliczenie umowy dotyczącej zbycia przez Inwestycje Selektywne FIZAN akcji spółki akcyjnej nastąpiło bez nieuzasadnionego opóźnienia".

KNF zarzucił bankowi także to, że "tolerował fakt niezłożenia przez Towarzystwo u Depozytariusza aktywów bazowych Funduszu zaklasyfikowanych do kategorii aktywów utrzymywanych". "Depozytariusz musi podejmować aktywne działania mające na celu doprowadzenie do przechowywania wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych wobec których pełni funkcję Depozytariusza" - wyjaśniła Komisja.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl