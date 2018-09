Afera FOZZ. Skazany Dariusz Przywieczerski będzie deportowany do Polski z USA

Fot. PAP/Tomasz Gzell Październik 2002 r. Dariusz Przywieczerski podczas procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Były szef Universalu, uważany za mózg afery FOZZ, po 12 latach poszukiwań przez polski wymiar sprawiedliwości zostanie sprowadzony do Polski. Dariusz Przywieczerski został w 2005 roku skazany na 3,5 roku więzienia, ale kary nie odbył, bo uciekł za granicę.

O pozytywnym finale wieloletnich starań Ministerstwa Sprawiedliwości o ekstradycję Przywieczerskiego ze Stanów Zjednoczonych dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Według PAP do USA pojechali policjanci z wydziału konwojowego Komendy Głównej Policji.

Przywieczerski w 2005 roku został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności za wyprowadzenie z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego ok. 1,5 mln dolarów. W chwili skazania przebywał za granicą. W 2006 r. Sąd Apelacyjny skrócił jego karę do 2,5 roku.

Miejsce pobytu Przywieczerskiego w USA zostało ustalone już w 2008 roku, ale władze amerykańskie dotąd nie zgadzały się na jego ekstradycję do Polski. Poszukiwany polskim listem gończym biznesmen w USA prowadził działalność gospodarczą, między innymi hurtownię gwoździ.

FOZZ został powołany do życia powołany ustawą ustawy z lutego 1989 przez Sejm PRL IX kadencji. Jego oficjalnym zadaniem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego, ale w rzeczywistości służył do defraudacji zgromadzonych środków przez kierujące nim osoby, często związane ze służbami specjalnymi PRL.

Nieprawidłowości w FOZZ w 1991 r. wykrył inspektor Najwyższej Izby Kontroli Michał Falzmann, który krótko potem zmarł w niejasnych okolicznościach. Kilka miesięcy później w wypadku samochodowym zginął prezes NIK Walerian Pańko.

Warszawska prokuratura w sprawie FOZZ rozpoczęła śledztwo w 1991 r. Akt oskarżenia przekazano do Sądu Wojewódzkiego w 1993 r. We wrześniu tego samego roku sąd odesłał sprawę prokuraturze do uzupełnienia. Ponowny akt oskarżenia trafił do sądu w 1998 r. Proces formalnie zaczął się w grudniu 2000 r. Rok później przerwano go, gdy prowadząca go sędzia Barbara Piwnik została ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera.

W 2005 roku proces udało się zakończyć. W sprawie afery FOZZ oprócz Dariusza Przywieczerskiego na karę więzienia skazano między innymi byłego prezesa funduszu Grzegorza Żemka i główną księgową - Janinę Chim.

