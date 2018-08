Artur Depta pożegnał się z Ferro po 12 latach pracy. W tle afera podatkowa

Fot. Ferro / materiały prasowe Artur Depta zrezygnował sam ze stanowiska wiceprezesa finansowego. Miesiąc po nałożeniu kary przez urząd skarbowy

W ciągu pięciu gorących lipcowych dni akcje Ferro spadły z 14 zł do 12,55 zł. To skutek wykrytej przez urząd skarbowy zaległości podatkowej. Miesiąc później Artur Depta, wiceprezes do spraw finansowych, rezygnuje z pracy. Trudno tych dwóch spraw nie wiązać.

Artur Depta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro, podała spółka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 września 2018 roku.

Menedżer związany był z Grupą Ferro już bardzo długo, bo od 2006 r. Wtedy objął stanowisko dyrektora finansowego i administracyjnego. W 2007 roku został członkiem zarządu, a wkrótce potem wiceprezesem zarządu.

- Zostawiam firmę w dobrej kondycji finansowej, umożliwiającej kontynuację realizacji strategii dynamicznego wzrostu i atrakcyjnej polityki dywidendowej. Od 2012 r. zarekomendowaliśmy i wypłaciliśmy akcjonariuszom ponad 100 mln zł dywidendy, łącznie z tegoroczną wypłatą uchwaloną na 2 października - powiedział Depta.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Przez lata przychody stale rosły, przekraczając w trzecim kwartale ubiegłego roku 100 mln zł. Od 2009 roku tylko jeden kwartał skończył się stratą.

W ubiegłym miesiącu spółka natknęła się jednak na ostrze fiskusa. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. nastąpiło zaniżenie przez Ferro zobowiązania podatkowego ponad 19 zł. Do tego doliczono jeszcze odsetki 9 mln zł i w ten sposób do zapłaty byłoby łącznie 28 mln zł.

Zobacz też: Komisja ds. VAT. Prof. Modzelewski: opinia publiczna nie jest przygotowana na to, co się za tym kryje

To pochodna inwestycji w Czechach. Decyzja urzędu skarbowego wynika z zakwestionowania przez organy podatkowe działań spółki, związanych z przejęciem w 2011 r. czeskiej Novaservis a.s.

Oficjalnie Depta nie odchodzi w związku z tą sprawą, ale bliskość terminów i fakt, że jest dyrektorem finansowym sugeruje, że coś może być na rzeczy.

- W imieniu zarządu Ferro chciałabym podziękować Arturowi za wieloletnią, doskonałą współpracę - mówi prezes Aneta Raczek. - Zaczęliśmy de facto z wysokiego „c” - wspólnie przygotowywaliśmy Ferro do wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez niemal 12 lat obecności w spółce Artur wraz z naszym zespołem odpowiedzialny był za szereg kolejnych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju Grupy projektów – m.in. z zakresu fuzji i przejęć oraz finansowania – co niewątpliwie przyczyniło się do budowy wiodącej pozycji Ferro w Polsce i regionie - wspomina.

- Wkład Artura w rozwój grupy jest nieoceniony, a jego rezygnacja jest dla nas niewątpliwie stratą. Niemniej zapewniam, że zarząd i grupa funkcjonuje w sposób niezakłócony - podkreśliła.

Akcje spółki, bliskie historycznym minimom, nie zareagowały na dymisję. Kurs spadł tylko nieznacznie w czwartek o 0,4 proc. do 13,10 zł.

Notowania akcji Ferro w ostatnim roku





Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl