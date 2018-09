Budowa dróg z zadyszką. W wykonawców uderza wzrost cen, czasem zwycięzcy przetargów rezygnują

Fot. Jacek Bereźnicki Opracowane przez GDDKiA kosztorysy inwestycji są coraz częściej przekraczane.

Kolejny raz nie uda się wykonać planu budowy nowych odcinków autostrad i ekspresówek. Wzrost cen i niedobór pracowników uderza w wykonawców, którzy łapią duże opóźnienia. Niektóre firmy, które wygrały przetargi, zupełnie rezygnują z realizacji zleceń.

Jak pisze "Rzeczpospolita", mimo rządowych obietnic usprawnienia budowy dróg, nierealne jest oddanie do użytku do końca roku 440 km nowych odcinków szybkich dróg. Pewnych jest obecnie tylko 325 km nowych dróg. Planu nie udało się wypełnić także w zeszłym roku oraz rok wcześniej.

Głównym problemem jest lawinowy wzrost kosztów wykonawców oraz poważny niedobór wykwalifikowanych pracowników - eksperci ostrożnie szacują, że na polskim rynku budowlanym brakuje 100 tys. osób.

Często zdarza się, że kosztorys, z jakim dana firma startowała w przetargu, po jego rozstrzygnięciu jest już nieaktualny. Szybki wzrost cen materiałów budowlanych i usług podwykonawców powoduje, że realizacja kontraktów ślamazarzy się, firmy próbują renegocjować warunki, a niektóre rezygnują ze zdobytego zlecenia.

Do końca sierpnia do ruchu włączono tylko 68 km szybkich tras. Kolejne nowe odcinki mają zostać otwarte we wrześniu i październiku. Chodzi głównie o drogę ekspresową S3 - w tym miesiącu ukończony ma zostać 33-kilometrowy odcinek łączący Nową Sól i Legnicę, a w październiku ukończone mają zostać kolejne dwa fragmentów tej trasy od węzła Jawor.

W październiku gotowe mają być dwa odcinki ekspresówki S5 w okolicy Leszna, a jeszcze w tym roku ma być zapewniona przejezdność części innej drogi ekspresowej - S7 w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego. Na przełomie października i listopada do ruchu ma zostać oddana obwodnica Radomia.

Na pewno w tym roku nie gotowe nie będą obwodnice Częstochowy, Bydgoszczy, Wałcza, Koszalina i Sianowa.

