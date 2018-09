Budowa obwodnicy Krakowa. Chiński zwycięzca przetargu wykluczony, minister obiecuje, że sypnie groszem

Fot. mat. prasowe Ministerstwa Infrastruktury Kilometr nowego odcinka będzie kosztował blisko 100 mln zł.

Konsorcjum chińskiego Stecol Corporation, które wygrało przetarg na realizację północnej obwodnicy Krakowa, zostało wykluczone przez Krajową Izbę Odwoławczą. Inne oferty nie mieściły się w kosztorysie, dlatego rząd zapowiada zwiększenie finansowania tego projektu.



Po rozstrzygnięciu przetargu na tę inwestycję odwołanie do KIO złożyły dwa konkurencyjne konsorcja. Zauważyły, że jedna z osób wskazanych w dokumentach przetargowych nie ma uprawnień wymaganych w warunkach zamówienia.

KIO rozpatrzyło te wnioski pozytywnie i wykluczyło konsorcjum firm Stecol Corporation i Polbud Pomorze z postępowania przetargowego. Co więcej, oferta tego konsorcjum nie będzie brana pod uwagę w ponownym zbadaniu ofert.

Wykluczenie konsorcjum z udziałem Chińczyków z przetargu może teraz zagrażać realizacji całego przedsięwzięcia. Była to jedyna oferta, która zmieściła się w kosztorysie wyznaczonym przez zamawiającego, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA przeznaczyła na ten cel 1,34 mld zł, a Stecol zaproponował 1,29 mld zł.



Kolejne oferty opiewały na kwoty od blisko 1,43 mld zł do 1,81 mld zł. W tej sytuacji GDDKiA zapowiedziała, że zwróci się do Ministerstwa Infrastruktury o zwiększenie finansowania inwestycji. Dopiero wtedy będzie mogła podpisać umowę z nowym wykonawcą.



Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk jest przekonany, że dodatkowe pieniądze uda się znaleźć. - Oczywiście jesteśmy w obowiązku konsultować te decyzje z resortem finansów oraz rozwoju, ale mam nadzieję, że, jak do tej pory, premier Mateusz Morawiecki, rząd i poszczególni ministrowie będą przychylni dla tej inwestycji, bo ona służy wszystkim - powiedział Adamczyk, cytowany przez PAP.



Budowa północnego, ostatniego brakującego odcinka obwodnicy Krakowa ma ruszyć w 2019 r. i zakończyć się trzy lata później. Nowa droga będzie częściowo poprowadzona tunelami.

Sprawa budowy tego odcinka ślimaczyła się od lat, brakowało pieniędzy, rząd nie był chętny do finansowania inwestycji i próbować scedować jej realizację na samorząd. To się zmieniło, kiedy ministrem odpowiedzialnym za budowę dróg został Adamczyk, poseł z Krakowa.



W maju 2016 r. - dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - odcinek trafił do sieci dróg krajowych, a minister uroczyście zatwierdził zatwierdził program inwestycyjny dla Północnej Obwodnicy Krakowa.

