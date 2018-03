Dłuższy urlop dla pracowników z 30-letnim stażem? "Są takie kraje"

- W Europie są kraje, gdzie urlop jest tak podzielony – powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Nie odniósł się wprost do postulatu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, która chce, by pracownicy ze stażem zawodowym przekraczającym 30 lat mieli prawdo do 31 dni urlopu wypoczynkowego, a nie - jak obecnie – 26. Zwrócił za to uwagę, że pracownicy w Polsce, którzy są po sześćdziesiątce, muszą wykonać tę samą pracę, co młodzi.

