Empik poszedł na zakupy. Prezes tłumaczy, po co [WYWIAD]

Fot. Empik Empik chce otworzyć własną bileterię i szuka ciekawych startupów.

Empik nie chce być już tylko sklepem z kulturą. Chce planować czas wolny Polaków. Firma przymierza się do otwarcia własnej bileterii i zapowiada inwestycje w startupy. Money.pl rozmawia z prezes spółki, Ewą Szmidt-Belcarz.

Marcin Łukasik, money.pl: Jeszcze niedawno Empik był na finansowym zakręcie, a dziś sam inwestuje. Czy skończyła się zła passa?

Ewa Szmidt-Belcarz, prezes Empik: Bardzo nie lubię tego pytania, bo dla nas to już jest zamierzchła przeszłość. Historycznie Grupa Empik zawsze była mylona z EMF-em (czyli funduszem Empik Media & Fashion, w skład którego, oprócz Empiku, wchodzi m.in. sieć Smyk - przyp. red.), który przechodził restrukturyzację. Dziś Grupa Empik wygląda zupełnie inaczej niż trzy lata temu. Osiągamy ponad 1 mld 700 mln złotych obrotu i rośniemy kilkanaście procent rocznie, a 30 proc. naszego biznesu jest w świecie online i digital.

Po co Empikowi platforma Going., w której kupiliście niedawno większościowe udziały?

Empik jest dziś jednym z liderów sprzedaży biletów, choć własnej bileterii nie posiadał. Tymczasem rynek dynamicznie rośnie. Podjęliśmy wiec decyzję o stworzeniu własnej, korzystającej z wielu kanałów dystrybucji, bileterii.

Na dniach zadebiutujemy z projektem Empik Bilety. Dodatkowo, analizując rynek, trafiliśmy na Going., który jest zupełnie innym konceptem niż wiodące na rynku bileterie – konceptem opartym na budowaniu relacji, a nie czystej transakcji zakupu wejściówki. Idealnie pasował więc do naszej strategii zbudowania największej pod względem zasięgu platformy do event discovery (czyli planowania czasu) i sprzedaży biletów.

Chodzi nie tylko o to, by sprzedawać wejściówki, ale też inspirować klientów do tego, jak spędzać czas, dając spersonalizowane propozycje eventów muzycznych, sportowych, ale również innych wydarzeń. Nie tylko kulturalnych, czyli np. biznesowych czy kulinarnych.

Dużo daliście za Going.?

Przejęliśmy udziały, które są większościowe w spółce. Kwota transakcji pozostaje poufna.

W tej chwili macie i Empik Bilety, i Going. Po co komu dwie marki, które de facto będą zajmować się tym samym?

Patrzymy na to jak na tandem, czyli współpracę Empik Bilety i Going. Sama aplikacja Going. jest bardzo młoda. Jest to startup, który działa na zupełnie innych zasadach. Chcemy go bardzo mocno wspierać, bo widzimy w nim olbrzymi potencjał.

Będąc w Grupie Empik, spółka ta znacząco zwiększy swój zasięg i rozpoznawalność, a my zyskamy rozwiązanie technologiczne zarówno dla aplikacji, jak i organizatorów. Chcemy się skupić na tym, jakie potrzeby mają organizatorzy eventów w Polsce, które dzisiaj nie do końca są spełniane. Z drugiej strony dużym benefitem jest możliwość wspólnego tworzenia bazy eventów i contentu. To jest bardzo unikatowe na rynku. Going. posiada kilkanaście tysięcy eventów, stawia na editorial, czyli tworzenie rekomendacji. A właśnie o inspirowanie klienta nam chodzi – dzięki programowi Mój Empik, który ma już prawie 3,5 mln użytkowników, chcemy w sposób spersonalizowany proponować Polakom fajny sposób spędzania czasu wolnego.

Na rynku dystrybucji biletów jest wielu dużych konkurentów. Chyba ciężko będzie z nimi rywalizować?

Rynek stoi przed wieloma wyzwaniami, które narzucają młode technologiczne firmy. Uważam, że jest to dobre, szczególnie dla samych klientów. Mamy ambicje, aby mocno o niego powalczyć, zresztą jesteśmy na nim od lat. Liczymy na duży wzrost i zdrową konkurencję. Ten obszar ma przed sobą dużą szansą na rozwój, szczególnie w strefie technologii. To, co nam się podoba w Going., to myślenie o kliencie. Ten rynek potrzebuje innowacji i myślę, że w tym obszarze zobaczymy jeszcze dużo ciekawych rozwiązań.

Empik zainwestował w Going. poprzez fundusz Empik Ventures. Czy takich zakupów będzie więcej?

Spółka została powołana właśnie do tego, by inwestować w nowoczesne rozwiązania – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Nasze zainteresowania obejmują kilka obszarów. Zarówno obszar digitalowy, jak i e-commercowy czy technologiczny, w których widzimy potencjał dla naszej Grupy. Będą to inwestycje, które są bliskie w rozumieniu know-how i DNA Empiku. Stawiamy nie tylko na inwestycje finansowe, ale przede wszystkim na współpracę i synergie, gdzie jako Grupa możemy być mentorem.

Rynek się zmienia. Muzykę i filmy mamy w streamingu. Od CD i DVD wolimy Spotify i Netflixa. Czy inwestycja w bileterię oznacza, że Empik będzie chciał się teraz bardziej skupić na tym rynku?

Nie chcemy zaklinać rzeczywistości. Muzyka na nośniku fizycznym ma się całkiem nieźle. Obserwujemy też dynamiczny powrót winyli. Oczywiście można oczekiwać, że w perspektywie kilku lat ten rynek będzie się zmniejszał, ale dziś nie widzimy tego w Polsce. Jeśli chodzi o filmy, to dystrybucja cyfrowa będzie dominować. My staramy się odpowiadać na ten trend. Już dziś 30 proc. przychodów Grupy Empik to e-commerce i obszar digital. Dostrzegamy też, że ludzie coraz częściej szukają doświadczeń, a nie tylko przedmiotów. Empik od lat jest w centrum życia kulturalnego i artystycznego w Polsce, a bilety od zawsze były w DNA Empiku. Stąd nasza inwestycja w ten segment.

Kilka lat temu nie brakowało złośliwych komentarzy, że w Empiku można dostać prawie wszystko, z klapkami bambusowymi włącznie. Przyblakł wizerunek firmy jako wspierającej kulturę. Czy trudno się ten wizerunek odbudowuje?

W tym roku obchodzimy 70-lecie Empiku. Jest to nasze oczko w głowie. Chcemy kontynuować naszą misję społeczną, którą jest promowanie kultury i zapewnianie do niej dostępu. W ostatnim czasie bardzo dużo zainwestowaliśmy we wspieranie czytelnictwa czy spotkania z autorami oraz ich promowanie. W tych spotkaniach bierze udział 100 tys. osób rocznie.

Stworzyliśmy Apostrof. Międzynarodowy Festiwal Literatury, który w ciągu trzech edycji stał się największym pod względem liczby eventów i publiczności offline i online festiwalem literackim w Polsce. Udaje nam się promować spotkania autorskie w internecie - widownia naszych streamingów wynosi już ponad milion osób rocznie. To jest dla nas wręcz fenomen.

Kolejny przykład to projekt "Przecinek i Kropka", w ramach którego organizujemy Targi Książki Dziecięcej i Konkurs na Najlepszą Książkę Dziecięcą. Albo akcja "Tysiąc powodów by czytać", w której co roku rozdajemy szkolnym bibliotekom 10 tysięcy książek w ramach programu "Mój Empik".

Rokrocznie jesteśmy też patronem i promujemy wiele wydarzeń kulturalnych – premier filmowych, spektakli, czy wystaw. Są to działania, które pokazują, że wspieranie kultury jest dla nas ważne. Osiągamy to dzięki ciężkiej pracy ludzi, dla których jest nie tylko przyjemnością, ale też celem w życiu.

BIO: Ewa Szmidt-Belcarz od 2015 roku kieruje Grupą Empik, w której skład wchodzą: Empik (sieć ponad 250 salonów sprzedaży), jeden z czołowych sklepów internetowych w Polsce - Empik.com, aplikacja EmpikGO, platforma Going., serwis Empikfoto, lider w dystrybucji książki elektronicznej - Virtualo, sieć księgarni Mole Mole i księgarnia internetowa livro.pl, Grupa Wydawnicza Foksal (wydawnictwa W.A.B. Wilga i Buchmann) i dystrybutor muzyki cyfrowej - eMuzyka. Wcześniej, od 2007 roku pracowała w McKinsey & Company, gdzie jako pierwsza kobieta w historii polskiego biura McKinsey została awansowana na stanowisko globalnego Partnera oraz kierowała Pionem Sprzedaży Detalicznej i Dóbr Konsumenckich. W latach 2006-2007 pracowała w Cadbury Trebor Bassett w Wielkiej Brytanii. W latach 2005-2006 w niemieckiej centrali Schwarzkopf & Henkel zarządzała rozwojem marek portfelowych na rynkach międzynarodowych. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Menedżera Produktu w polskim oddziale L'Oreal. Prezes Empiku posiada podwójny dyplom magistra Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management ze Szkoły Głównej Handlowej oraz London School of Economics, jak również dyplom MBA renomowanej uczelni INSEAD we Francji.