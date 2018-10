Polacy sięgają po trunki z wyższej półki. Import whisky single malt wzrósł

Import lepszej gatunkowo whisky wzrósł w Polsce w pierwszej połowie roku o ponad 35 proc. W zestawieniu globalnym Polska zajmuje jednak dopiero 15. miejsce z importem na poziomie 814 tys. kartonów rocznie.

Na tle innych alkoholi spożycie whisky w Polsce jest całkiem wysokie i w 2017 r. wyniosło ok. 10 proc. całej konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego, choć wódka nadal stanowi blisko 80 proc. Prognozy dla whisky są jednak pozytywne - podkreślają organizatorzy rozpoczynającego się w piątek festiwalu Whisky Live Warsaw.

- Analizy dla polskiego rynku wskazują, że udział whisky wzrośnie do ok. 14 proc. w roku 2022, a odbędzie się to kosztem wódki - spadek do 75 proc. W ujęciu ilościowym będzie to skok do ok. 4,5 mln kartonów" - wylicza organizator festiwalu Jarosław Bussa.

Import whisky single malt, czyli lepszej gatunkowo wzrósł w Polsce w I poł. 2018 r. o ponad 35 proc. w ujęciu ilościowym i o ponad 32 proc. w ujęciu wartościowym.

- W tym samym okresie import podstawowej whisky blendowanej spadł odpowiednio o 10 proc. i 1,29 proc, co oznacza, że polscy konsumenci systematycznie się edukują i coraz chętniej sięgają po trunki z tzw. wyższej półki. Cena przestała być kluczowym kryterium wyboru whisky - zaznaczył.

Boom na ten gatunek alkoholu sprzyja nie tylko importerom, ale zachęca rodzimych importerów i koneserów do zainwestowania w produkcję. Przykładem jest powstająca w okolicach Wrocławia destylarnia Wolf&Oak. Start projektu jest planowany na połowę przyszłego roku.

- Destylarnia ma docelowo produkować ok. 130 tys. litrów czystego etanolu, co przełoży się na ok. 100 tys. butelek whisky i będziemy starali się poszukać tradycyjnych polskich smaków na bazie żyta i dębu. W 2024 r. planujemy otwarcie kolejnej, która wyspecjalizuje się w oryginalnych smakach torfowych, a w 2029 r. powstanie trzecia, produkująca już tradycyjną single malt - zapowiedział jeden z uczestników Festiwalu, prezes Wolf Distillery Michał Płucisz.

Whisky Live Warsaw odbędzie się 12-13 października br. w nowej lokalizacji - Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Podczas tegorocznej edycji pojawi się szerokie grono wystawców, prezentujących głównie whisky, ale również rum, wódki, koniaki, giny oraz likiery na bazie whisky. Łącznie w ofercie festiwalowej znajdzie się kilkaset gatunków alkoholi z kilkunastu krajów.

Po raz kolejny profesjonalne jury wybierze najlepszą whisky festiwalową w ramach konkursu Warsaw Whiskies Awards. Swojego wyboru dokonają również uczestnicy - poza najpopularniejszą whisky wskażą również "odkrycie festiwalowe".