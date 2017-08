"Nie ma czegoś takiego jak dobry nazista". Syn Murdocha wspiera organizację walczącą z antysemityzmem

Fot. REUTERS James Murdoch z żoną Kathryn Hufschmid

Okrągły milion dolarów przekaże James Murdoch na organizację walczącą z antysemityzmem i nienawiścią rasową. Do tego kroku skłoniły szefa 21st Century Fox wydarzenia w Charlottesville i nieudolna reakcja Donalda Trumpa. "Nie ma czegoś takiego jak dobry nazista. Albo członek Ku-Klux-Klanu. Albo terrorysta" - napisał Murdoch junior w oświadczeniu.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że ojciec Jamesa, magnat medialny Rupert Murdoch, należy do zwolenników prezydenta Stanów Zjednoczonych. To właśnie do imperium Murdocha należy stacja informacyjna Fox News, która otwarcie popiera Trumpa.

W starciach między skrajną prawicą a jej przeciwnikami, do których doszło w sobotę w Charlottesville w Wirginii, zginęły trzy osoby a ponad 30 zostało rannych. Świadkowie relacjonowali, że w przeciwników wiecu skrajnej prawnicy celowo wjechał samochód. Donald Trump potępił "przejawy nienawiści, bigoterii i przemocy z wielu stron". Jego słowa wywołały burzę. Krytykowano je jako relatywizujące przemoc, rozmydlanie winy i dzielenie jej na obie strony konfliktu.

Następnie prezydent potępił działania białych nacjonalistów, ale tłumacząc się ze swojej pierwszej reakcji palnął kolejną gafę podkreślając, że przemocy w Charlottesville dopuścili się także lewicowi aktywiści. - Czy oni są bez winy? - pytał Trump.

Jednym z najgłośniej sprzeciwiających się pierwszej reakcji prezydenta był właśnie Murdoch junior, który napisał list do swoich pracowników. Jego kopia trafiła też do mediów, a rzecznik firmy potwierdził jej autentyczność. Nie ma czegoś takiego jak dobry nazista. Albo członek Ku-Klux-Klanu. Albo terrorysta - napisał Murdoch junior w oświadczeniu.

"To, co zobaczyliśmy w zeszłym tygodniu w Charlottesville i reakcja prezydenta dotyczy nas wszystkich, jako Amerykanów i wolnych ludzi" - napisał. "To powinno nam przypominać, dlaczego sprzeciw wobec nienawiści i bigoterii jest naszym wiecznym obowiązkiem" - dodał.

Wydarzenia w Charlottesville nazwał aktem terroru, a białych nacjonalistów - rasistowską mafią.

Ale na słowach nie skończył. Sięgnął też do kieszeni i zapowiedział przekazanie miliona dolarów na Anti-Defamation League (ADL), organizację walczącą z antysemityzmem i nienawiścią rasową. Również przedstawiciele tej organizacji domagali się od prezydenta, by "nie zrównywał rasistów z tymi, którzy wyszli ich powstrzymać".

Zachowanie Murdocha juniora może skłócić go z ojcem, który należy do najbliższych doradców Trumpa poza Białym Domem. Medialny magnat i prezydent znają się od dekad i są sobie na tyle bliscy, by rozmawiać przynajmniej raz w tygodniu.

Reakcja Trumpa na zamieszki nie spodobała się nie tylko Jamesowi Murdochowi. Przedstawiciele największych amerykańskich firm zrezygnowali z uczestnictwa w komisjach doradczych. Wall Street zareagowała nerwowo, a czwartkowa sesja zakończyła się mocnymi spadkami.