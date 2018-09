Ważą się losy prezesa JSW. Daniel Ozon może jednak pozostać na stanowisku

Fot. JSW

Za prezesem Ozonem murem stoją związki, ale groźba jego odwołania wciąż wisi. Taka decyzja miała zapaść na czwartkowych obradach rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostanie ona jednak przeniesiona.

Nie we wrześniu, a w styczniu 2019 ma się zebrać rada nadzorcza JSW – nieoficjalnie dowiedział się portal wnp.pl. W porządku czwartkowych obrad był jednak punkt o zmianach w zarządzie. To może oznaczać, że dotychczasowy prezes spółki utrzyma stanowisko co najmniej do końca roku.

Powodem dymisji Daniela Ozona miały być wyniki audytu zleconego przez Ministerstwo Energii. Raport wykazał różnice w deklarowanych wydatkach – pisze wnp.pl. JSW twierdziła, że na awaryjne-bieżące zakupy wydała około 20 mln zł, audytorzy twierdzą, że było to 135 mln zł.

Przedstawiciele związków, w tym i Solidarność, stają murem za prezesem JSW. Zapowiedzieli, że gdyby prezes Ozon został odwołany, to dojdzie do protestów. W trakcie jesienniej kampanii wyborczej do samorządów, taką groźbę władza musi brać poważnie. Być może stąd też decyzja o przeniesienie obrad rady nadzorczej.

Jak zaznacza wnp.pl, Ozon raczej nie zostanie teraz odwołany. Jednak gra wciąż się toczy, gdyż nie ma jeszcze dokumentu o przeniesieniu posiedzenia rady.