Co najmniej 13 tys. zł za nic. Niezgoda po miesiącu opuszcza radę Orlenu

Fot. Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta W styczniu nie było żadnego posiedzenia rady nadzorczej Orlenu. Ale Niezgodzie i tak należy się

Powołana zaledwie niecały miesiąc temu do rady nadzorczej Orlenu Małgorzata Niezgoda, z początkiem lutego złożyła rezygnację. Choć nie odbyło się żadne posiedzenie, za gotowość do pracy dostanie co najmniej 13 tys. zł.

Małgorzata Niezgoda złożyła 1 lutego rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że powołano ją niecały miesiąc temu, 5 stycznia, na wniosek ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Rezygnuje po niecałym miesiącu pracy, a właściwie trzeba by napisać "gotowości do pracy". W tym czasie nie odbyło się bowiem żadne posiedzenie rady nadzorczej.

Mimo to Niezgoda zainkasuje co najmniej 13 tys. zł brutto za miesiąc. To minimalna kwota jaką dostawali członkowie rady nadzorczej PKN Orlen w 2016 roku.

Z regulaminu rady prezentowanym na stronach koncernu nie wynika, by członek rady miał uzależnione wynagrodzenie od liczby obrad, w których brał udział. Pieniądze Niezgodzie się więc należą.

Nie podano powodów rezygnacji. Można tylko spekulować, czy wpływu nie miała zmiana na stanowisku premiera pod koniec ubiegłego roku i czy nowy kandydat do rady nie będzie już przedstawicielem Mateusza Morawieckiego zamiast Krzysztofa Tchórzewskiego.

Stanowisko w Orlenie nie było jedynym jakie pani Małgorzata Niezgoda sprawuje w spółkach skarbu państwa. Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych: Enei (przewodnicząca), Kompanii Węglowej (przewodnicząca), Radia Gdańsk (wiceprzewodnicząca), Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, PERN, Lurgi Bipronaft oraz Wydawnictwa Poznańskiego (wiceprzewodnicząca).

W Enei Niezgoda dostawała w 2016 r. zaledwie 4,4 tys. miesięcznie brutto.

W administracji publicznej pracuje od 21. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki.