Rekrutacja do zarządu KGHM. Zgłoszenia można wysłać jeszcze przez dwa tygodnie

Do tej trójki w zarządzie KGHM dołączy jeszcze pięć osób

W marcu odwołano w KGHM prezesa i wiceprezesa odpowiedzialnego za aktywa zagraniczne. Prawie trzy miesiące zajęło, zanim ogłoszono postępowanie na te stanowiska. Nazwiska nie poznamy prawdopodobnie w tej połowie roku.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów zarządu. Poszukiwani są wiceprezesi do spraw: finansowych, rozwoju, produkcji i aktywów zagranicznych.

Kandydaci mogą składać zgłoszenia do 9 czerwca do godz. 12:00. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na prezesa odbędzie się w 21 czerwca, a z kandydatami na wiceprezesów - 21 i 22 czerwca.

Obowiązki prezesa KGHM od tej pory pełni Rafał Pawełczak, wiceprezes ds. rozwoju spółki.

Jeśli spojrzeć na piątkowe notowania KGHM na giełdzie, to można by podejrzewać, że spadek notowań o 1,7 proc. to efekt poszukiwań nowych członków zarządu. Jednocześnie z tą informacją pojawiły się jednak wieści o spadku produkcji.