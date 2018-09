Kolejne nowe święto państwowe coraz bliżej. 14 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy

Fot. Lukas Plewnia/CC BY-SA 2.0/flickr Inicjatorzy nowego święta chcą zachęcić obywateli do wywieszenia biało-czerwonych flag.

Święto Chrztu Polski ma przypadać 14 kwietnia, ale nie będzie to kolejny pretekst do długiego weekendu. Poselski projekt ustawy trafił już do Sejmu.

Inicjatorem ustanowienia nowego święta państwowego jest Jan Klawiter, poseł niezrzeszony. Pod projektem podpisało się 34 posłów z PiS, Kukiz'15 oraz PSL, a także posłowie niezrzeszeni.

Projekt po pozytywnym zaopiniowaniu przez sejmową komisję kultury i środków przekazu trafił pod obrady plenarne niższej izby parlamentu. Sprawozdawca projektu poseł PiS Dariusz Piontkowski wyjaśnia, że nowe święto "ma za zadanie zbudować pamięć w Polakach na temat tego dnia".

Jak zastrzega, "na razie" projekt ustawy nie nakłada żadnych obowiązków na państwo i nowe święto nie będzie przynosiło żadnych kosztów dla gospodarki, bo nie będzie dniem wolnym od pracy.

W projekcie ustawy można przeczytać, że chrzest Polski, przyjęty 14 kwietnia 966 r., był kluczowym wydarzeniem w dziejach naszego narodu i państwa, dlatego zasługuje na upamiętnienie ustanowieniem w tym dniu święta państwowego. Twórcy projektu podkreślają także, że dzięki chrztowi Polska dołączyła do "rodziny narodów Europy Zachodniej" i "bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość". Wnioskodawcy projektu ubolewają, że dziś to wydarzenie historyczne jest "praktycznie nieobecne w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa". Święto Chrztu Polski będzie kolejnym świętem państwowym wprowadzonym do kalendarza w tej kadencji Sejmu. W marcu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z kolei we wrześniu 2017 roku ustanowiono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który przypada 12 lipca. Wolne od pracy są tylko trzy święta państwowe. Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości.