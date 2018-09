Lecznicza marihuana wreszcie trafi do aptek w Polsce. Skorzysta nawet 300 tys. pacjentów

Marihuana lecznicza najczęściej występuje w postaci suszu.

Konopie medyczne już od roku są dopuszczone do obrotu w Polsce, ale obowiązują na tym polu takie obostrzenia, że dotychczas w żadnej aptece nie można było ich kupić. To ma się wkrótce zmienić.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", spółka Spectrum Cannabis, która w czerwcu złożyła wniosek o rejestrację preparatu leczniczego na bazie leczniczej marihuany, spodziewa się zakończenia procedury najpóźniej w połowie września.

Należąca do kanadyjskiej grupy Canopy Growth spółka na razie stara się o rejestrację produktu w formie suszu, ale w planach ma także sprzedaż konopi medycznych w kapsułkach i olejkach. - Będziemy to robić stopniowo. Europejskie doświadczenia pokazują, że jest to bezpieczniejsza strategia - mówi gazecie Tomasz Witkowski z Spectrum Cannabis.

Wideo: Marihuana. Leczniczy narkotyk





Z analiz firmy, wynika, że zainteresowanych produktami leczniczymi na bazie konopi medycznych w Polsce może być nawet 300 tys. pacjentów. Lekarze, którzy są zwolennikami leczenia za pomocą marihuany medycznej, wskazują, że bardzo łagodzi bóle nowotworowe, a także prowadzi do uspokojenia w przypadku choroby Alzheimera.

Jak tłumaczą eksperci, problem z dostępnością marihuany medycznej w polskich aptekach wynika z niespójności przepisów.

Wprawdzie w ustawie zalegalizowano surowce farmaceutycznych w postaci medycznej marihuany do przygotowywania leków recepturowych, ale w rozporządzeniu ministra zdrowia wprowadzono wyśrubowane kryteria obowiązujące dla surowca farmaceutycznego w kwestii ilości substancji czynne, co zniechęca firmy do wejścia ze swoimi produktami na rynek.



Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl