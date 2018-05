Lewandowski pośle łódź na dno Niegocina. Piłkarz inwestuje w Mazury

Fot. Michael Dalder REUTERS/FORUM Plany inwestorskie Roberta Lewandowskiego i jego partnerów biznesowych mają rozmach.

Weneckie gondole, restauracja na wodzie, centra serwisowe dla załóg, a przede wszystkim łódź podwodna na Niegocinie. Oto plany inwestorskie Roberta Lewandowskiego i jego partnerów biznesowych.

Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku – podaje serwis gizycko.wm.pl. Wraz ze wspólnikami z Nowe Mazury 8 chce stworzyć nową atrakcję na turystycznej mapie Polski.

Jak informuje lokalny serwis, jest duża szansa podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Polska Wschodnia. Chodzi o 27 mln zł. Cała inwestycji warta jest niemal drugie tyle.

Jeden ze współudziałowców spółki Nowe Mazury 8 Paweł Petrusewicz, na łamach portalu zapowiada, że restauracja na jeziorze Niegocin ma powstać w ciągu dwóch lat. Po mazurskim jeziorze mają pływać włoskie gondole.

Największą atrakcją ma być jednak podwodna łódź, zanurzająca się do 2 metrów pod taflę jeziora i umożliwiająca oglądanie dnia akwenu. - Będzie ona zabierała na pokład kilkanaście osób, które będą mogły oglądać to, co kryje się pod taflą jezior - zapewnia Petrusewicz.

