"Musimy przestać być urzędem". Prezes PZU o ułatwieniach dla klientów i nowej strategii

Fot. PZU Paweł Surówka, prezes PZU, prezentuje innowacyjne urządzenie badające sposób jazdy kierowców

Doradcy zamiast sprzedawców, ubezpieczenie transakcji internetowych, do tego nalepka ratująca życie. Prezes PZU sporo obiecuje. I zapowiada rewolucję.

Największa grupa finansowa naszej części Europy zapowiada poważne zmiany. Mają dotyczyć m.in. relacji z klientami.

- Nazwaliśmy to rewolucją kopernikańską - przyznaje w rozmowie z money.pl Paweł Surówka, prezes Grupy PZU. - Już nie klient będzie krążył dookoła PZU, tylko my chcemy krążyć wokół niego. Teraz on jest w centrum, a naszą rolą jest dbanie o jego przyszłość. To nas zobowiązuje do kilku bardzo gruntownych zmian - dodaje.

Cała oferta w 10 produktach

Na początek zapowiada korektę myślenia o relacji klient-PZU.

- Nie myślimy produktami: nie chodzi nam o to, żeby wymyślić jakiś produkt i później próbować go sprzedawać klientom. Chcemy z nimi rozmawiać o ich rzeczywistych potrzebach, by móc je spełniać - zapewnia Paweł Surówka.

Ma w tym pomóc nowa strona internetowa, która ruszy niebawem. Poza tym, jak zauważa prezes, dla klientów nie jest ważne, czy osoba, z którą się kontaktują pracuje w PZU Zdrowie, PZU TFI, ubezpieczeniach majątkowych czy życiowych.

- Klient chce, żeby podczas jednego kontaktu z nami załatwić wszystko, co w danym momencie jest mu potrzebne. I będzie mógł to zrobić. Do roku 2020 sprowadzimy całą ofertę PZU - niesłychanie obszerną - do 10 prostych produktów. Będzie to łatwiejsze do zrozumienia i „ogarnięcia” nie tylko dla klientów, lecz także dla naszych sprzedawców - mówi prezes PZU.

Zapewnia, że do tego czasu co najmniej połowa sprzedawców spółki będzie uniwersalna, czyli nie będą się specjalizować tylko w jednym produkcie, lecz w kilku. Dzięki temu mają się zmienić ze sprzedawców w doradców.

- Musimy przestać być urzędem. Nie możemy pisać trzynastostronicowych OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia – red.), nie możemy mieć topornej strony internetowej. Musimy faktycznie być w stanie jak najszybciej pomóc klientowi, który się do nas zwraca i ma problem. Po to powstały takie rzeczy, jak symptom-checker, video chat, moje PZU - żeby klient za jednym kliknięciem widział wszystko, co go dotyczy. Czy dom jest ubezpieczony, kiedy ma umówioną wizytę lekarską, czy szczepionki dziecka są aktualne, czy ubezpieczenie życiowe jest wystarczające itd. - mówi Paweł Surówka.

We wtorek Grupa PZU podpisała umowę o partnerstwie strategicznym z PLL LOT oraz umowę z Allegro.

- To duża rzecz - przyznaje prezes i tłumaczy, że dla klientów PZU umowy oznaczają dodatkowe korzyści. - Dzięki współpracy z LOT-em będziemy z nimi nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek podróżują, ponieważ ubezpieczamy ich na całym świecie. Jesteśmy też ekskluzywnym partnerem Allegro. W praktyce oznacza to, że ubezpieczymy przedmioty objęte transakcjami - tłumaczy Paweł Surówka.

Korzystający z serwisu Allegro będą mogli liczyć na dedykowaną im ofertę i produkty ubezpieczyciela. PZU zapowiada też niespodziankę dla kierowców.

Ultranowoczesna nalepka

- Jeśli chcemy być partnerem naszych klientów i brać za nich odpowiedzialność, musimy zrobić wszystko, by zmniejszyć liczbę tragicznych wypadków na drogach. Dlatego jako pierwsi w Europie udostępnimy naszym klientom rewolucyjny produkt - PZU GO, czyli urządzenie analizujące styl jazdy kierowcy - mówi Paweł Surówka.

PZU GO to aplikacja na smartfony połączona z niewielkim urządzeniem przyklejanym na szybę samochodu. "Zestaw czujników pozwoli na wykrycie sytuacji awaryjnej i wysłanie sygnału do centrum alarmowego PZU, które skontaktuje się z kierowcą w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia. W przypadku braku możliwości kontaktu, na miejsce wypadku wysłane zostaną służby ratunkowe” - tłumaczy PZU.

- Sprawdziliśmy dziesiątki różnych rozwiązań technologicznych i wybraliśmy najlepsze i najprostsze. To jest naklejka. Umieszcza się ją na szybie i co najmniej przez trzy lata nie trzeba się nią zajmować. To urządzenie bada sposób jazdy klienta. Obiecujemy, że jakiekolwiek dane z tego wynikną, będą wykorzystane tylko, jeśli - po pierwsze - klient będzie sobie tego życzył i - po drugie - będą one dla niego korzystne. Zawsze będzie to w kierunku poprawy oceny jego stylu jazdy - mówi Paweł Surówka.

Zapewnia przy tym, że urządzenie jest w stanie odróżnić poważny wypadek (ranni pasażerowie lub uszkodzone auto) od np. gwałtownego hamowania czy przyspieszania.

- Po odebraniu sygnału z urządzenia nasze centrum alarmowe jest w stanie przez 24 godziny na dobę zadzwonić do klienta, zapytać, czy wszystko w porządku, a w razie konieczności (lub kiedy nie możemy się z nim połączyć) wezwać karetkę. PZU GO to nasz najbardziej odważny ruch - przyznaje prezes.