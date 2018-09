Obniżka CIT do 9 proc. tylko dla wybranych. Część małych spółek zapłaci wyższy podatek niż dziś

Spółki czerpiące dochód z pracy umysłowej stracą prawo do niższego CIT.

Obniżenie preferencyjnej stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. dla sporej części małych spółek będzie oznaczać wzrost podatku dochodowego. Firmy zarabiające na pracy umysłowej będą musiały wrócić do podstawowej stawki 19 proc. To nie koniec komplikacji.

Jak pisze "Rzeczpospolita", obniżkę stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. obwarowano takimi warunkami, że skorzystają z niej tylko niektóre małe spółki kapitałowe. Te, które wykazują dużą rentowność, będą musiały wrócić do stawki 19 proc., nawet jeśli już płaciły 15 proc. CIT.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o CIT, preferencyjna stawka tego podatku będzie przysługiwała tylko tym spółkom, których dochód nie jest wyższy niż 33 proc. ich przychodu. Pozostałe zapłacą według standardowej stawki 19 proc.

Wideo: Chcemy gestu dobrej woli obniżenia podatku dochodowego

W ten sposób pokrzywdzone zostaną spółki, które czerpią dochody z pracy umysłowej i których koszty działalności to głównie pensje pracowników. Chodzi o różnego rodzaju firmy informatyczne, inżynieryjne czy doradcze.

Ze stawki 9 proc. skorzystają za to głównie firmy zajmujące się handlem, które kupują towar i dzięki temu mogą wykazać się dużymi kosztami. Z drugiej strony takie firmy łatwo osiągają wysoki przychód, a przez to tracą prawo do niższej stawki CIT.

Minister finansów Teresa Czerwińska jeszcze w czerwcu zapowiadała, że limit rocznych przychodów uprawniających do niższej stawki CIT zostanie podwyższony z 1,2 do 2 mln euro. Zamiast tego wprowadzono limit 5 mln, ale - i tu niespodzianka - złotych.

To jeszcze nie koniec komplikacji. Jeśli spółka, która "załapie się" na preferencyjny CIT, część dochodu uzyska z kapitałów, na przykład ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie musiała zapłacić od tego 19 proc. podatek. Dotychczas płaciła 15 proc. CIT od dochodu z dowolnego źródła.

Już teraz z preferencyjnej stawki podatku CIT korzysta niewiele firm. Z danych uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w 2017 r. 15 proc. CIT zapłaciło tylko 119 tys. spółek. Warto podkreślić, że podatek CIT płacą wyłącznie spółki kapitałowe, działające w ramach prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne i komandytowo-akcyjne.

