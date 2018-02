Prezes Bogdanki odwołany. Nowe porządki w kopalni

Fot. Bogdanka S.A. Karuzela stanowisk w Bogdance przyśpieszyła w ostatnim czasie

To już druga zmiana na stanowiska prezesa zarządu LW Bogdanka w ostatnich dwóch latach. Krzysztof Szlaga skończył swoją pięcioletnią pracę w spółce.



W marcu 2016 roku Enea wymieniła cały zarząd Bogdanki. Odszedł wtedy z funkcji prezesa wieloletni dyrektor Zbigniew Stopa. Pracował w Bogdance od 2006 roku, a jako prezes od 2012 r. Krzysztof Szlaga, który go wtedy zastąpił utrzymał swoje wysokiego stanowisko o wiele krócej od swojego poprzednika.

W piątek przyszła informacja, że rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała go z funkcji prezesa. Krzysztof Szlaga przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu z dniem 16 lutego 2018 roku. Do czasu powołania nowego prezesa zarządu funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski. Obecnie jest on zastępcą prezesa zarządu ds. produkcji i pełnią równocześnie funkcję kierownika ruchu Zakładu Górniczego.

- Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za pięć lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki - spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju - powiedział Mirosław Kowalik, przewodniczący RN Bogdanki i prezes Enei.

Podczas posiedzenia rady nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.

Krzysztof Szlaga był prezesem Bogdanki od 1 kwietnia 2016 r. Sławomir Karlikowski jest związany ze spółką od 1991 r., od 2016 roku jako członek zarządu.

- Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy Zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie - wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży. Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe, a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat - powiedział Szlaga.