Paczkomaty rządzą. Połowa internautów korzysta z usług InPostu

Fot. Wlodzimierz Wasyluk/East News Firma dysponuje siecią ponad 3,5 tys. Paczkomatów, a do końca roku ma powstać tysiąc kolejnych

InPost przebił Pocztę Polską. W ciągu ostatnich 3 miesięcy, aż 62 proc. internautów odebrało tam paczkę w Paczkomacie. Kurier tej firmy przyniósł paczki 36 proc. klientów e-sklepów i platform zakupowych - wynika z badań Kantar TNS.

- Tak wysoki wynik korzystania z usług plasuje InPost niemal na równi z dwiema czołowymi firmami kurierskimi i powyżej Poczty Polskiej - zaznaczył Rafał Brzoska, prezes InPost.

Czytaj również: Rafał Brzoska w money.pl: Prawnicy chcieli upadłości całego Integera. Dziś mam 3 tysiące Paczkomatów

Jak przekonuje to efekt inwestowania w innowacje. W sumie 250 mln zł ma zostać przeznacznych w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich w 2018 roku.

- Niemal wszyscy internauci przynajmniej słyszeli o usłudze Paczkomatów InPost, a aż 2/3 z nich odebrało za ich pośrednictwem paczkę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Większość osób korzystających z paczkomatów jest skłonna polecić tę usługę - wskaźnik NPS jest wysoki zarówno wśród osób wysyłających, jak i odbierających paczki w ten sposób. Osoby, które wysyłały paczki, najwyżej oceniają możliwość wyboru paczkomatu w dogodnym miejscu oraz dostępność Paczkomatów przez całą dobę -podkreślił Brzoska.

Firma dysponuje siecią ponad 3,5 tys. Paczkomatów w całej Polsce, a do końca roku ma powstać tysiąc kolejnych.

Rafał Brzoska o coacherach: Nie wierzę w nich

W okresie styczeń - maj 2018 roku InPost dostarczył 30 mln przesyłek, czyli o 42,2 proc. więcej rok do roku - w tym Paczkomaty notowały wzrost o 41,2 proc., a kurier InPost o 43,4 proc., - informuje firma.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl