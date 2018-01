PKP Cargo wciąż bez prezesa. Kandydaci mają więcej czasu

Fot. Piotr Korczak/REPORTER Prezes PKP zarządza też PKP Cargo

PKP Cargo informuje, że do 26 marca osobą pełniącą obowiązki prezesa spółki będzie Krzysztof Mamiński. Ten sam, który od marca ubiegłego roku jest prezesem PKP S.A., a od 26 października pełni obowiązki prezesa PKP Cargo.

Decyzja rady nadzorczej to m.in. efekt wydłużenia terminu na składanie zgłoszeń kandydatów na stanowiska prezesa oraz członka zarządu PKP Cargo. 5 stycznia zdecydowano, że chętni do pracy będą mieli czas 8 lutego do godz. 10.00.

Mamiński na różnych stanowiskach w firmach kolejowych pracował od roku 1976. W latach 90. zaangażował się w działalność związkową – był m.in. członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy i Sekretariatu Transportowców. Do zarządu PKP po raz pierwszy wszedł w 1998 r.

Przez niespełna rok pracował także jako prezes Przewozów Regionalnych.