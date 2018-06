Z Orange do Playa. Harion przejmie władzę miesiąc wcześniej

Poprzedni prezes wprowadził Playa na pierwsze miejsce wśród polskich operatorów komórkowych. Byłemu szefowi egipskiego Orange pozostaje trudne zadanie utrzymania pozycji lidera.

Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa zarządu P4 (Play) od Jorgena Bang Jensena już 1 lipca, a nie jak planowano wcześniej 1 sierpnia, poinformowała spółka.

- Jean-Marc Harion został zwolniony z pełnienia obowiązków w Orange Egypt wcześniej, niż zakładano. W związku z tym formalne przejęcie obowiązków prezesa zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od Play Communications, przez Jean-Marca Hariona od Jorgena Bang Jensena nastąpi 1 lipca 2018 roku.

Jean-Marc Harion pracował dla Orange w pięciu krajach na trzech kontynentach. Był już prezesem spółek francuskiego koncernu na Dominikanie, w Belgii i Egipcie.

Deklaruje, że jest podekscytowany pracą w Polsce, choć będzie miał trudno, bo z pierwszego miejsca na rynku wyżej się zajść nie da. Szoku klimatycznego mieć nie powinien, bo pogoda u nas ostatnio afrykańska.

After working in 5 countries on 3 continents with Orange, I am proud to announce that I have been appointed today as the new CEO of Play, in Poland. I am excited to become a member of Play team!