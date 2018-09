Chcesz patrzeć skarbówce na ręce i tropić korupcję? Jest praca w Biurze Inspekcji Wewnętrznej

Fot. mf.gov.pl Zadaniem funkcjonariuszy BIW jest tropienie korupcji w szeregach Służby Celno-Skarbowej.

Średnie wykształcenie, czysta kartoteka i dobry stan zdrowia. To właściwie wystarczy, by starać się o pracę w Biurze Inspekcji Wewnętrznej, które tropi korupcję wśród funkcjonariuszy skarbówki. Ministerstwo Finansów zaprasza do składania podań.



"Jeżeli interesujesz się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw o charakterze korupcyjnym, wiążesz swoją przyszłość ze służbą w strukturach instytucji państwowej, nie boisz się nowych wyzwań, dążysz do rozwoju i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce - to zapraszamy do wstąpienia w szeregi Służby Celno-Skarbowej w Biurze Inspekcji Wewnętrznej" - zachęca MF.

Resort Teresy Czerwińskiej wskazuje też, że zapewnia "rozbudowany system szkoleń wewnętrznych oraz możliwość pełnienia służby z funkcjonariuszami o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym". Nie ma za to informacji o wysokości zarobków.

Wideo: Jak KAS w Szczecinie kręci filmy

Kandydaci muszą spełniać następujące wymogi formalne:

posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,

korzystać z pełni praw publicznych,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i być gotowym na podporządkowanie się jej,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Biuro Inspekcji Wewnętrznej rozpoczęło działalność w ramach Krajowej Administracji Skarbowej 1 marca 2017 roku. To nowa instytucja, która została powołana do życia przy okazji reformy służb skarbowych państwa.

Podczas zeszłorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy szef KAS Marian Banaś podkreślał, że do wydziału zajmującego się tropieniem korupcji w skarbówce przyjmowani są młodzi ludzie "bez powiązań", czyli spoza służb skarbowych czy nawet innych instytucji państwowych.

Co ciekawe, według Banasia BIW pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną. Sama świadomość istnienia tej komórki ma wybijać pracownikom KAS myśli o popełnieniu czynu zabronionego.

Zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją ustawy o KAS, instytucja ta ma dostać jeszcze szersze uprawnienia, które mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi. Większe kompetencje otrzyma także Biuro Inspekcji Wewnętrznej.

Funkcjonariusze KAS będą ściślej kontrolowani. Funkcjonariusz będzie musiał powiadomić bezpośredniego przełożonego o zamiarze wyjazdu za granicę do kraju spoza UE i EFTA. Jeżeli wyjazd będzie planowany na więcej niż 3 dni, powiadomienie będzie musiało być na piśmie.

Obecnie KAS za bezprawne powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej może ścigać tylko funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej albo osoby zatrudnione w KAS. Po zmianie przepisów KAS będzie mogła ścigać za te przestępstwa także osoby spoza swoich szeregów.

