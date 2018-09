Ciemna strona popularności miodu. Pasieki są coraz cześciej okradane

Kradzieżami często zajmują się profesjonalni producenci.

Pszczelarzom giną pszczoły, miód, ule, a czasem nawet całe pasieki. Złodziejami najprawdopodobniej są nieuczciwi pszczelarze, którzy korzystają na koniunkturze na miód kosztem swoich uczciwych kolegów. Wykrywalność tych przestępstw jest niemal zerowa.



Jak pisze "Gazeta Wyborcza", miód pszczeli cieszy się obecnie w Polsce olbrzymią popularnością, dlatego jest bardzo pożądanym towarem. Do tego stopnia, że część producentów idzie na skróty i okrada innych pszczelarzy.

Ul z pszczołami jest wart ok. 1400 zł. W dużych pasiekach jest ich nawet pół tysiąca. Kradzież jest więc bardzo opłacalna, tym bardziej że policja praktycznie nie wykrywa sprawców. Sprzedaż kradzionych uli odbywa się głównie w internecie.

Wideo: 5 najzdrowszych rodzajów miodu

To duży problem, i to w całym kraju - mówi gazecie Józef Zysk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, również ofiara kradzieży. - Jedni kradną po to, żeby odsprzedać ule innemu pszczelarzowi i zarobić, ale uważam, że kradną też sami pszczelarze - dodaje.

Jak wyjaśnia, złodziejami często są pszczelarze amatorzy, którzy pozbierali zamówienia na miód, ale potem nie mogą się wywiązać z tych zobowiązań, bo na przykład ich pszczoły przez zimę wymarły. Takie osoby kradną jednak zazwyczaj na ograniczoną skalę.

Są też kradzieże kilkudziesięciu uli czy nawet całych pasiek, co oznacza, że procederem tym zajmują się profesjonalni producenci. Zdarza się, że miód jest odwirowywany z plastrów na miejscu. - Najbardziej boję się tego, że jeśli nic się nie zmieni, będzie coraz mniej chętnych, żeby prowadzić pasieki - mówi Zysk.

Z relacji pszczelarzy wynika, że jeszcze kilkanaście lat temu pszczelarstwo nie było zbyt dochodowe, bo rynek detaliczny praktycznie nie istniał. W ostatnich latach panuje w tej dziedzinie prawdziwy boom, a za pszczelarstwo zabiera się coraz więcej osób. Litr miodu w sprzedaży detalicznej kosztuje co najmniej 40 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl