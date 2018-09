Rząd bardziej dba o interes lobby węglowego niż o zdrowie Polaków. Raport NIK o walce ze smogiem

Fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER NIK wskazuje, że kolejne regulacje niewiele zmieniają w kwestii zanieczyszczenia powietrza.

Polska wciąż należy do krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza, a państwo robi niewiele, by to zmienić - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. NIK wskazuje też, że Ministerstwo Energii bardziej dba o interes lobby węglowego niż o poprawę zdrowia Polaków.

"Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat" - alarmuje NIK w najnowszym raporcie.

NIK skontrolowała 3 ministerstwa: Środowiska, Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, a także 5 urzędów marszałkowskich i 13 urzędów miast i gmin. Kontrolą objęto lata 2014 - 2017 (I półrocze).

W ocenie NIK-u działania ministerstw oraz samorządów wojewódzkich i gminnych z wyjątkiem nielicznych przypadków były daleko niewystarczające. "Rocznie z powodu zatrutego powietrza umiera ponad 46 tys. ludzi" - przypomina Izba.

Szczególnej krytyce został poddany przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych. Według NIK-u propozycje resortu w znacznie większym stopniu zabezpieczają interesy lobby węglowego niż dążenie do ochrony Polaków i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza.

"Mimo znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w ostatnich kilkudziesięciu latach, głównie wskutek wprowadzenia bardziej restrykcyjnych wymagań dla przemysłu, jakość powietrza w Polsce dalece odbiega od standardów UE" - wskazują autorzy raportu. "Od czasu poprzedniej kontroli NIK dotyczącej problematyki ochrony powietrza sytuacja Polski na tle innych krajów UE niewiele się zmieniła" - czytamy.

NIK przypomina, że w lutym Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości powietrza, a dopuszczalne stężenia PM 10 były przekraczane w sposób ciągły. "Może to skutkować nałożeniem na Polskę znacznych kar finansowych" - ostrzega NIK.

W opublikowanym we wtorek raporcie NIK wskazuje, że rozwiązania na szczeblu centralnym, przyjęte w toku obecnej kontroli lub aktualnie projektowane, "będą niewystarczające dla zdecydowanej poprawy jakości powietrza i osiągnięcia zakładanych efektów wdrożenia uchwał antysmogowych".

NIK zwraca uwagę, że przyjęte w 2017 r. rozporządzenie regulujące wymogi dla kotłów na paliwa stałe dotyczy tylko nowych kotłów, a w użytkowaniu w dalszym ciągu pozostaną urządzenia grzewcze, które charakteryzują się wysokimi parametrami emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Izba wskazuje, że dla poprawy jakości powietrza w Polsce niezbędne są odpowiednie przepisy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży. "Tymczasem przygotowany przez Ministra Energii projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie przewiduje paliw o takiej jakości, która zapewniłaby osiągnięcie parametrów emisji zanieczyszczeń dla kotłów klasy 5 oraz spełniających wymagania Ekoprojektu, a właśnie taki standard został przyjęty w analizowanych podczas kontroli NIK uchwałach antysmogowych" - zwraca uwagę NIK.

W raporcie NIK-u bardzo mocno dostało się Ministerstwu Środowiska. W ocenie NIK w okresie objętym kontrolą minister środowiska "nie podejmował aktywnych, adekwatnych do skali problemu, działań na rzecz kształtowania polityki ochrony powietrza w kraju oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania niektórych elementów systemu ochrony powietrza".

Z kolei działalność Ministerstwa Energii została oceniona jako "niewystarczająca i nieadekwatna do skali problemu". Według NIK-u minister energii niedostatecznie realizował swoje zadania związane z programem "Czyste powietrze". Izba zarzuca też resortowi opieszałość przy wprowadzaniu regulacji dotyczących wymagań jakościowych dla paliw stałych.

NIK zwrócił też uwagę, że wprowadzona taryfa antysmogowa na energię elektryczną może w niektórych przypadkach (przy pracy urządzeń grzewczych powyżej 8 godzin) nie gwarantować niższych kosztów ogrzewania. Według Izby minister nie opracował także - wspólnie z innymi resortami - założeń kompleksowej polityki mającej na celu ochronę wrażliwych grup społecznych przed "ubóstwem energetycznym".

"Największą obawę NIK w konstruowaniu tych regulacji prawnych wzbudził fakt, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia parametry paliw stałych zabezpieczają w znacznie większym stopniu sektor węglowy, aniżeli uwzględniają dążenie do ochrony obywateli i środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza" - ocenia NIK. "Parametry te uwzględniały w pierwszej kolejności aktualne możliwości krajowego rynku węglowego, a dopiero następnie rozpatrywano możliwość ich kształtowania pod względem celów środowiskowych" - czytamy.

Dla odmiany pozytywnie oceniono działalność Ministra Rozwoju i Finansów, a później Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. NIK chwali Ministerstwo Przedsiębiorczości za przygotowanie w terminie rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Wszystkie pięć skontrolowanych samorządów województw przygotowały i aktualizowały programy ochrony powietrza dla obszarów, na których nie zostały dotrzymane odpowiednie standardy jakości powietrza. Jedynie samorząd Dolnego Śląska nie dokonał w wymaganym czasie aktualizacji programu.

