Santander przejmie klientów Deutsche Banku 10 listopada. Nie załapią się głównie frankowicze

10 listopada obecni klienci Deutsche Banku automatycznie staną się klientami Santander Bank Polska. Niemiecki bank wysyła do swoich klientów pisma, w których informuje o planowanej operacji. Wyjątek stanową posiadacze kredytów hipotecznych w obcych walutach.



O planowanym przejęciu przez hiszpańską grupę bankową większości polskiej działalności Deutsche Bank wiadomo było już od zeszłego roku, ale nieznana była dokładna data przeprowadzenia taj operacji.

Sprawa nie dotyczy klientów, którzy w Deutsche Banku mają klienty hipoteczne udzielone w innych walutach niż złoty. W takim przypadku wszystko pozostaje po staremu.

"Informujemy. że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK SĄ). staną się Państwo z dniem 10.11.2018 r. - automatycznie i z mocy prawa - Klientami Santander Bank Polska S.A. Oznacza to, że Państwa produkty zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A." - czytamy w piśmie do klientów Deutsche Banku.

Deutsche Bank zapewnia, że klienci, którzy trafią pod skrzydła Santandera, będą mieć nieprzerwany dostęp do dotychczasowych produktów bankowych. "Wiele z wprowadzanych zmian przyniesie Państwu korzyści, a żadna z tych zmian nie zwiększy kosztów związanych z posiadanymi przez Państwa produktami bankowymi" - deklaruje bank.

Zanim dojdzie do połączenia obu banków, od 1 października klienci Deutsche Banku będą mogli bezpłatnie korzystać z bankomatów Santandera.

Santander jest już macierzystym bankiem dotychczasowych klientów innego popularnego banku. Od teraz BZ WBK to już Santander Bank Polska. Ruszyła akcja rebrandingu i zmiany szyldów. Reklama banku jest dziś na czołówkach gazet. Twarzą marki został aktor i prezenter Łukasz Nowicki.

Główną siedzibę banku przeniesiono z Wrocławia do Warszawy. Kampania reklamowa była zapowiadana już wiosną, teraz została uruchomiona. Santander Bank Polska podkreśla, że zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.

BZ WBK powstał z połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W 2010 roku inwestorem została w nim hiszpańska grupa Santander. Od jesieni 2013 roku bank zaczął też używać w komunikacji barw i nazwy korporacyjnej grupy Santander.

