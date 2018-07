Palikot dogadał się z Jakubiakiem. Kupił browar Tenczynek

Fot. Czeslaw Czaplinski/FOTONOVA/EastNews Kontrowersyjny polityk na dobre wrócił do biznesu.

Wpierw Ambra i wina musujące, potem Polmos i wódki, a teraz piwa. Były polityk PO i Twojego Ruchu Janusz Palikot odkupił browar Tenczynek od posła K'15 Marka Jakubiaka. Zamierza zająć pozycję w czołówce browarów rzemieślniczych.

Kontrowersyjny polityk na dobre wrócił do biznesu. Jak mówi "Gazecie Wyborczej”, na alkoholu się zna. - Szukając browaru, poznałem bardzo dobrze całą branżę. Nie ukrywam, że w przyszłości założę kolejny browar, ale o jeszcze innym charakterze – zapewniał w rozmowie z dziennikiem Janusz Palikot.

Czytaj też: Unia zdecyduje o zawartości piwa w piwie. Branża wstrzyma oddech

W spółce akcyjnej Manufaktura Piwa, Wódki i Wina pełni funkcję prokurenta, prezesem jest Zbigniew Borowy, a Radzie Nadzorczej zasiada syn byłego polityka Emil Palikot. To właśnie w ręce tej firmy trafił, należący do tej pory do posła Marka Jakubiaka, browar Tenczynek.

Jak przyznał Janusz Palikot, do tej pory zainwestował w Tenczynek już blisko 40 mln zł i zamierza rozbudować produkcję. - Poprzedni właściciel produkował tu w ciągu roku około 4 tys. hektolitrów piwa. Dzięki inwestycjom w nową linię produkcyjną w tym roku zwiększymy tę liczbę pięciokrotnie, do 20 tys. hektolitrów – zdradził "Wyborczej”.

Zobacz też: Piwo ważnym elementem polskiej gospodarki. Browary do dalszego rozwoju potrzebują stabilnego otoczenia

W trzy lata zamierza produkować 100 tys. hektolitrów. Plan jest taki, aby dzięki temu zdobyć pozycję w czołówce browarów rzemieślniczych.