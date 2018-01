Były prezes sprzedaje udziały Ubera. Są warte 1,4 mld dolarów

Fot. Getty Images North America Majątek Kalanicka szacuje się na ponad 5 mld dolarów

Współzałożyciel i były szef Ubera Travis Kalanick planuje sprzedać udziały w firmie warte około 1,4 mld dolarów. Z firmy odszedł kilka miesięcy temu po fali kryzysów, które mocno nadwyrężyły jej wizerunek za Oceanem.

O sprawie informuje CNBC, powołując się na anonimowe źródła. Kalanick ma sprzedać swoje udziały w ramach wezwania ogłoszonego przez SoftBank. Źródła zbliżone do sprawy przekazują, że były prezes chciał sprzedać nawet połowę swoich udziałów, ale nie było to możliwe. Ostatecznie wyzbędzie się nieco mniej niż jednej trzeciej należących do niego udziałów.

Kalanick zrezygnował z funkcji prezesa Ubera w czerwcu 2016 r. Oficjalnym powodem była tragiczna śmierć jego matki. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że to współpracownicy naciskali na niego, by odszedł. Uber borykał się bowiem z kryzysami wizerunkowymi. Za jeden z nich bezpośrednio odpowiadał sam prezes, który podczas podróży Uberem wulgarnie zaatakował kierowców. Nagranie trafiło do sieci, a Kalanick musiał przepraszać.

Rezygnacja nastąpiła po miesięcznym dochodzeniu prowadzonym byłego amerykańskiego prokuratora Erica Holdera, który został zatrudniony przez Ubera, by przyjrzeć się praktykom i kulturze pracy w firmie. To pokłosie m.in. oskarżeń o molestowanie seksualne w pracy, jakie była pracownica Ubera wysunęła publicznie wobec menadżerów.

Majątek Kalanicka szacuje się na ponad 5 mld dolarów. Zajmuje 226. miejsce na liście miliarderów "Forbesa" i 80. miejsce na liście najbogatszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ma 41 lat, do majątku doszedł samodzielnie.