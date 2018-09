Wyrzutnie Homar dla Polski. Prezydent Andrzej Duda leci do USA podpisać umowę

Fot. Flickr/DVIDSHUB (CC BY 2.0) Polski rząd ma kupić 56 wyrzutni wyposażonych w pociski o zasięgu do 300 km.

Wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w USA i spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem ma towarzyszyć podpisanie wstępnej umowy na zakup wyrzutni Homar - informuje "Gazeta Wyborcza". To już drugie podejście rządu PiS do zakupu tego uzbrojenia.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", uroczysta ceremonia ma odbyć się we wtorek 18 września, podczas pobytu prezydenta w USA. Będzie to pierwsza wizyta Andrzeja Dudy w tym kraju połączona ze spotkaniem z Donaldem Trumpem. Możliwe, że podpisanie dokumentów przez szefa MON Mariusza Błaszczaka nastąpi już w poniedziałek.

Umożliwi to rozpoczęcie procedury pozyskania przez Polskę wyrzutni wieloprowadnicowych M142 HIMARS produkcji koncernu Lockheed Martin. Wyrzutnie będą częścią systemu Homar, który będzie kluczowym dla bezpieczeństwa Polski układem obrony rakietowej.

Właściwy kontrakt na Homara z Amerykanami ma zostać podpisany do końca tego roku. "Wyborcza" nieoficjalnie informuje, że polski rząd kupi 56 wyrzutni wyposażonych w pociski GMLRS o zasięgu do 80 km oraz ATACMS o zasięgu do 300 km.

Wartość kontraktu nie jest znana i ostateczna cena będzie uzależniona od liczby zamówionych pocisków. Eksperci wstępnie szacują, że polski rząd wyda na Homara ok. 7 mld zł. Prawdopodobnie nie będzie umowy offsetowej dla polskiego sektora obronnego, która oznaczałaby jeszcze wyższe koszty.

O zakup systemu Homar starał się poprzednik Mariusza Błaszczaka w resorcie obrony. Antoni Macierewicz w 2017 roku zapowiadał rychłe podpisanie umowy na zakup wyrzutni rakietowych, ale rozmowy z Amerykanami ostatecznie zostały zerwane.

Według nieoficjalnych informacji, strona polska zaskoczyła żądaniami Amerykanów ws. programu Homar. Przedstawiciel Polskiej Grupy Zbrojeniowej miał domagać się zawarcia w umowie prawa do sprzedaży produktów i pełnego transferu technologii, co okazało się nie do przyjęcia dla drugiej strony.

